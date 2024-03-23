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    Ротен: Пока есть возможность увидеть матч «ПСЖ» — «Реал» в Лиге чемпионов, Мбаппе ничего не объявит

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    Известный французский футболист Жером Ротен высказался о потенциально возможном трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Он особо ничего не сказал не потому, что ему нечего сказать. Он подпишет контракт с "Реалом". Сейчас я не сказал ничего нового.

    Он объявит об этом, когда "ПСЖ" вылетит из Лиги чемпионов или если "Реал" вылетит из Лиги чемпионов в противостоянии против "Манчестер Сити" или в полуфинале. Пока есть возможность увидеть матч "ПСЖ" — "Реал Мадрид", он ничего не объявит», — цитирует Ротена RMC Sport.

    Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.

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