Известный французский футболиствысказался о потенциально возможном трансфереиз

«Он особо ничего не сказал не потому, что ему нечего сказать. Он подпишет контракт с "Реалом". Сейчас я не сказал ничего нового.

Он объявит об этом, когда "ПСЖ" вылетит из Лиги чемпионов или если "Реал" вылетит из Лиги чемпионов в противостоянии против "Манчестер Сити" или в полуфинале. Пока есть возможность увидеть матч "ПСЖ" — "Реал Мадрид", он ничего не объявит», — цитирует Ротена RMC Sport.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о подписании контракта в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 8 голевых передач. За все время выступления в ПСЖ Мбаппе завоевал 13 трофеев.