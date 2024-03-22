ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • 09:24
    • Кучеров — первый россиянин в истории в НХЛ, дважды набравший 120+ очков за сезон
  • 09:15
    • «Денвер» обыграл «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу Йокича, «Даллас» разгромил «Юту»
    Все новости спорта

    Радимов: Сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру сборной России в матче против Сербии.

    Владислав Радимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Радимов

    Сборная России выиграла у Сербии (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Москве на стадионе «Динамо».

    «Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем…

    В принципе мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими.

    У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах.

    Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

  • Игра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу дружины Валерия Карпина в товарищеском матче
  • Сегодня

    • В следующем товарищеском матче сборная России 25 марта встретится с Парагваем. Эта игра тоже состоится на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» вновь увеличит разрыв по количеству побед?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна игра «Трактора» и «Динамо» станет результативной
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Рублеву понадобится третий сет в матче с Махачем?
  • Рублев — Махач. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры