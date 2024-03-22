Радимов: Сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе

Бывший футболист «Зенита»оценил игру сборнойв матче против

Сборная России выиграла у Сербии (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Москве на стадионе «Динамо».

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем…

В принципе мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими.

У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах.

Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России 25 марта встретится с Парагваем. Эта игра тоже состоится на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.