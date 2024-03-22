Лапорта просит Хави остаться в «Барселоне»

Президент «Барселоны»подтвердил, что уговариваетне покидать пост главного тренера.

В конце февраля Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» после завершения сезона.

«Хави знает, что я хочу, чтобы он остался. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.

Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход с объявлением об уходе сработал», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 29 туров. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с «Пари Сен-Жермен».