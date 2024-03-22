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    Лапорта просит Хави остаться в «Барселоне»

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что уговаривает Хави не покидать пост главного тренера.

    Хави
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    Хави

    В конце февраля Хави объявил, что уйдет из «Барселоны» после завершения сезона.

    «Хави знает, что я хочу, чтобы он остался. Я спрашивал у него, не передумает ли он, но я видел, как на его лице отражалось то колоссальное давление, что он испытывал. Поэтому я посоветовал ему расслабиться, раз он так реагирует.

    Посмотрим. Не нужно на нас давить, тем более на данный момент такой ход с объявлением об уходе сработал», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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