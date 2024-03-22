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    Президент «Барселоны» о шансах на победу в Примере и ЛЧ: Это фантазия, которая стала реальностью

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о шансах «сине-гранатовых» на победу в Примере и Лиге чемпионов.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Думаю, сегодня мы можем сказать, что весь этот путь, которым шла команда, позволяет нам мечтать. Это фантазия, которая стала реальностью. Речь о Ла Лиге и Лиге чемпионов? Да, конечно. О победе в Ла Лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

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    • «Сине-гранатовые» прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют против ПСЖ. Помимо этого, после 29-и туров в Примере «Барселона» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов.

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