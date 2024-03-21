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    Португалия U21 — Фарерские острова U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2024 в 20:30 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Португалия U21 — Фарерские острова U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 20:30 21.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Португалия U21 — Фарерские острова U21 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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