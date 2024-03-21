В 20:30 21.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Португалия U21» — «Фарерские острова U21». Коэффициент ставки — 2.00.

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