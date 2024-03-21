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    Португалия U21 разгромит своего соперника

    Португалия U21 — Фарерские Острова U21. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2025 U21, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Фарерские Острова U21
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    Португалия U21
    В рамках квалификации молодежного Евро-2025 21 марта пройдет игра Португалия U21 — Фарерские Острова U21. Начало — 20:30 (мск). Португалия U21 — Фарерские Острова U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 21 Марта 2024 года
    Португалия U21
  • Лиссабон
    •  Португалия U21 20:30 Фарерские острова U21 Фарерские острова U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
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    Португалия U21

    Турнирное положение: Сборная продолжает борьбу за выход на молодежное Евро-2024, занимая 1-е место в группе G квалификации с 12-ю очками в активе после 5-и туров.

    Стоит отметить, что Португалия U21 забила намного больше голов, чем все остальные в группе (17 мячей), пропустив при этом меньше остальных (3 гола). Атакующий потенциал сборной очень высок.

    Португалия U21 — Фарерские острова U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре квалификации Португалия U21 проиграла Греции U21 со счетом 1:2, а матчем ранее обыграл все тех же греков (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    За последние 5 матчей Португалия U21 проиграла только 1 раз и четырежды победила. За этот период сборная забила 17 голов при 3-х пропузенных.

    Состояние команды: Атака Португалии U21 очень опасна. К слову, нападающий сборной Фабио Сильва занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров квалификации, забив за 5 встреч 4 гола и сделав 3 голевые передачи.

    К слову, на своем поле Португалия U21 еще не проиграла ни одного матча из 3-х, пропустив всего 1 гол при 11-и пропущенных. Да и вообще с 2018-го года сборная проиграла при родных трибунах только 1 раз.

    Фарерские острова U21

    Турнирное положение: Сборная занимает 4-е место в своей группе квалификации на молодежное Евро-2025 с 7-ю очками в активе. Фарерские острова U21 еще имеют шансы на попадание в стыковые матчи.

    К слову, сборная не так уж и плохо выступает в последнее время. Фарерские острова U21 цепляется за очки как только может, пытаясь сохранить борьбу за стыки.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре квалификации сборная крупно проиграла Греции U21 (0:3), а матчем ранее обыграла Андорру U21 (1:0), забив единственный гол на 31-й минуте.

    За последние 5 встреч Фареры U21 по 2 раза выиграла и проиграла, а также сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 11-и пропущенных мячей.

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    Состояние команды: Фареры U21 еще способны удивить. У сборной есть еще 5 матчей, чтобы попытаться зацепиться за стыковые матчи, но получится ли?

    У Фарерских островов U21 есть яркий лидер в атаке. Нападающий сборной Джорген Нильсен за 5 встреч в квалификации забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи, занимая 9-е место в списке лучших бомбардиров отбора.

    Статистика для ставок

    • В 3-х из 5-и последних матчей Португалия U21 забила минимум 3 гола

    • В 2-х из 3-х последних матчей Фареры U21 пропустил минимум 3 гола

    • Португалия U21 не проигрывает на своем поле 6 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Португалия U21 — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.03. Ничья оценена в 11.00, а победа Фарерских островов U21 — в 35.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.16, а на ТМ 2,5 можно поставить за 4.50.

    Прогноз: Португалия U21 забьет много голов, но и Фареры U21 также могут отличиться.

    Ставка: Тотал 4.5 больше за 2.00.

    Прогноз: Нет сомнений, что Португалия U21 разгромит своего соперника, но с какой форой?

    Ставка: Победа Португалии U21 с форой (-3.5) за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч Португалия U21 — Фарерские Острова U21 с коэффициентом 2.00. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Португалия U21 разгромит своего соперника
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