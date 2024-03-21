Ковачич назвал Гвардиолу лучшим тренером мира

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о работе с Хосепом Гвардиолой.

«У каждого тренера в разное время ты чему-то учишься. Слава богу, я работал с отличными специалистами. Я очень хорошо поработал с Сарри, и я особенно связан с Тухелем, при котором сделал большой шаг вперёд, и мы также выиграли Лигу чемпионов. Но Гвардиола произвёл на меня наибольшее впечатление, и я понимаю, почему многие считают его лучшим тренером в мире, возможно, в истории футбола.

Вы знаете, что он из тех парней, которые отправят игрока на скамейку запасных, если он не в оптимальной форме — независимо от того, насколько ему нравится игрок, насколько он его уважает. Тот, кто не вписывается в его доктрину коллективной работы, не выживет в команде Гвардиолы», — приводит слова Ковачича Sportske Novosti.

Гвардиола работает главным тренером с 2007 года, когда возглавил «Барселону Б». После этого 53-летний специалист тренировал основную команду «Барселоны», «Баварию» и «Манчестер Сити». За свою профессиональную карьеру испанец выиграл 37 трофеев.

«Сити» Гвардиола возглавил в июле 2016 года. Под его руководством горожане выиграли пять чемпионатов Англии, два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.