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    Греция — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.03.2024 в 22:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года Греция — Казахстан

    Футбол Сборная Греции Сборная Казахстана
    Греция и Казахстан начнут матч в 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 21.03.2024.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция» — «Казахстан». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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