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    Бруну Фернандеш о Клоппе: Он тот тренер, который заставил «Ливерпуль» поверить в себя

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»
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    Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля»

    «Мы говорим о тренере, которого я ценю больше всего за интенсивность, которую он привносит в игры, за страсть, которую он питает к футболу. Думаю, то, что он принял решение уйти сейчас, является ещё одной демонстрацией того, как сильно он любит футбол.

    Он тот тренер, который заставил "Ливерпуль" поверить в себя. Клопп выиграл большие трофеи, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов и несколько кубков, но он также привнёс пламя, страсть и новую динамику в "Ливерпуль".

    Он снова заставил поверить в то, что этот клуб чемпион, что он способен бороться за трофеи. Никто и никогда не отнимет этого у Клоппа», — приводит слова Фернандеша A Bola.

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    • После 28-и туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе, имея одинаковое количество баллов с «Арсеналом», который располагается на 1-й позиции.

    Напомним, что Клопп покинет пост главного тренера «мерсисайцев» после окончания нынешнего сезона.

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