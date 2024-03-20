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    Глава Примеры: У «Реала» все хорошо с финансовым fair play, чтобы подписать Мбаппе

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    Глава испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном переходе нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «У "Реала" все хорошо с финансовым fair play, чтобы подписать Мбаппе и не только. Я не знаю, о какой сумме они договорились с Мбаппе. Убежден, что у них уже все готово. Журналисты, пишущие о "Реале", тоже максимально уверены в этом.

    АПЛ — еще одна лига, в которой мог бы оказаться Мбаппе, но их клубам еще предстоит разобраться с ФФП. Мы увидели это в ходе январского окна.

    Так что Мбаппе должен перебраться в Испанию, а единственное место в Испании, где он может оказаться, — это Реал», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

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