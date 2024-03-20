Глава Примеры: У «Реала» все хорошо с финансовым fair play, чтобы подписать Мбаппе

Глава испанской Примерывысказался о возможном переходе нападающего

«У "Реала" все хорошо с финансовым fair play, чтобы подписать Мбаппе и не только. Я не знаю, о какой сумме они договорились с Мбаппе. Убежден, что у них уже все готово. Журналисты, пишущие о "Реале", тоже максимально уверены в этом.

АПЛ — еще одна лига, в которой мог бы оказаться Мбаппе, но их клубам еще предстоит разобраться с ФФП. Мы увидели это в ходе январского окна.

Так что Мбаппе должен перебраться в Испанию, а единственное место в Испании, где он может оказаться, — это Реал», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча за ПСЖ в Лиге 1, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.