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    Почеттино о проблемах «Челси»: Пора уже понять, что мы строим новую команду

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о постоянной критике в адрес его команды.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Людям пора уже понять, что мы строим новый "Челси".

    При этом посмотрите, прошло только девять месяцев, но мы уже были и еще поедем на "Уэмбли" благодаря удачным выступлениям в двух разных турнирах.

    Нужно получать больше удовольствия и не забывать про доверие», — приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги. В апреле команда Почеттино сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

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