Почеттино о проблемах «Челси»: Пора уже понять, что мы строим новую команду

Главный тренер «Челси»высказался о постоянной критике в адрес его команды.

«Людям пора уже понять, что мы строим новый "Челси".

При этом посмотрите, прошло только девять месяцев, но мы уже были и еще поедем на "Уэмбли" благодаря удачным выступлениям в двух разных турнирах.

Нужно получать больше удовольствия и не забывать про доверие», — приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги. В апреле команда Почеттино сыграет с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.