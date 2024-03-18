Пиоли о Чуквезе: Он прилагает много усилий, я очень доволен его голом

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды, который в прошедшем матче «россонери» с(3:1) отличился забитым голом.

«Это история легионера, который приезжает играть в трудный и сложный чемпионат, требования которого, конечно, отличаются от тех, которые были у него в "Вильярреале". Он прилагает много усилий, чтобы попытаться сделать всё возможное. Я считаю, что слишком часто решения (по выступлениям легионеров) выносятся поспешно, и нет времени ждать.

Это ребята с другим менталитетом, другим образом жизни и тренировок, другим стилем игры. Я очень доволен его голом и тем, что он хорошо действует, когда его выпускают. У нас есть терпение, необходимое для того, чтобы дождаться успеха всех наших игроков», — приводит слова Пиоли Milan News.

В нынешнем сезоне Чуквезе провел 17 матчей за «Милан», забил гол и сделал голевую передачу.

Ранее сам полузащитник поделился эмоциями после забитого гола в ворота «Вероны».