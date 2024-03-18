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    Вингер «Милана» Чуквезе поделился эмоциями после гола в ворота «Вероны»

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    Полузащитник «Милана» Самуэль Чуквезе высказался о забитом голе в матче 29-го тура Серии А с «Вероной» (3:1).

    Самуэль Чуквезе
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    Самуэль Чуквезе

    «Это было нелегко, тот, кто играет на моей позиции, очень хорошо справляется и много забивает (смеётся). Тренер не может оставить его на скамейке запасных. Я продолжаю упорно работать, и неважно, что я мало играю, сегодняшний гол очень важен для моей уверенности. Я должен продолжать быть сконцентрированным и нацеленным на будущее.

    Мой гол? Я очень рад сегодняшнему дню, я долго ждал этого момента. Первые месяцы были нелёгкими, но я продолжаю упорно работать. Очень важно побеждать, я хочу продолжать забивать, чтобы помочь своей команде.

    Я очень рад за команду, я должен продолжать усердно работать, потому что они взяли меня, чтобы забивать голы. Я доверяю тренеру и его планам на меня, я просто должен оставаться сосредоточенным и продолжать упорно работать», — приводит слова Чуквезе Milan News.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей за «Милан» в Серии А, забил гол и сделал голевую передачу. После 29-и туров «россонери» занимают 2-е место в таблице чемпионата Италии с 62 очками в активе.

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