начнут матч в 18:15 в чемпионате Испании по футболу, 17.03.2024.

Последний матч: «Альмерия» — «Лас-Пальмас» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Альмерия». Коэффициент ставки — 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Альмерия»).

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