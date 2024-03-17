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    «Лас-Пальмас» вернется к победам?

    «Лас-Пальмас» — «Альмерия». Ставка (к. 1.83) и прогноз на чемпионат Испании на 17 марта 2024 года

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    «Лас-Пальмас» — фаворит матча
    «Лас-Пальмас» — «Альмерия». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 18:15 (мск) «Лас-Пальмас» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2024 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 18:15 Альмерия Альмерия
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    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Лас-Пальмас» занимает девятое место с 37 очками. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 31 пропущенный.

    Команда на шесть очков отстает от зоны еврокубков, поэтому если хочет пробиться хотя бы в Лигу конференций, в грядущем матче ей обязательно нужно побеждать.

    Лас-Пальмас — Альмерия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре островитяне потерпели поражение. На своем поле они уступили «Атлетику» — 0:2.

    Это поражение продолжило безвыигрышную серию канарцев из четырех поединков в разных турнирах при двух поражениях и двух ничьих.

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    Не сыграют: Кристиан Эррера — травмирован. Дисквалифицирован — Сауль Коко.

    Состояние команды: в восьми последних матчах во всех турнирах, «Лас-Пальмас» лишь раз выиграл при четырех ничьих и трех ничьих.

    Такая форма не сулит коллективу путевку в еврокубки, и уже по крайней мере для достижения данной цели ему необходимо брать максимум очков сейчас.

    Кириан Родригес является лучшим бомбардиром команды в Ла Лиге с шестью голами.

    «Альмерия»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Альмерия» занимает 20-ю позицию в зоне вылета с 10 очками и разницей мячей 27-57.

    Команда на 14 очков отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому имеет откровенно мизерные шансы на спасение в элитном дивизионе испанского футбола.

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    • Последние матчи: андалузцы в прошлом туре на своем поле смогли набрать один балл. В региональном дерби они разошлись миром с «Севильей» (2:2).

    Эта ничья прервала безвыигрышную серию клуба в 18 поединков во всех турнирах при 11 поражениях и семи ничьих.

    Не сыграет: Луис Суарес — травма. Дисквалифицированы — Эдгар Гонсалес и Лопи.

    Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Ла Лигу, «Альмерия» четырежды сыграла вничью при одном поражении.

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    Очевидно, что в последнее время коллектив натужно пытается набирать очки, но этого явно недостаточно, чтобы серьезно повысить свои шансы в борьбе за выживание.

    Серхио Аррибас — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Лас-Пальмас» не выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Альмерия» сыграла вничью

    • в трех из четырех последних матчей «Альмерии» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.55, победа «Альмерии» — в 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Ничейный синдром андалузцев в основном отмечается результативными играми.

    При этом в двух из трех последних матчей хозяев также забивали оба оппонента.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости, которые и так уступают сопернику в классе, проиграли в девяти из 10 последних выездных матчей.

    Ставка: «Лас-Пальмас» выиграет за 1.90

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    Ставка и прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Альмерия» с коэффициентом 1.83. Дата матча: 17.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лас-Пальмас» вернется к победам?
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