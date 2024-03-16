В 17:30 16.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч: «Вердер» — «Унион» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Унион» — «Вердер». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

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