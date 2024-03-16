В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Унион» — «Вердер». Начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне борется за выживание в Бундеслиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» только не так давно выбрался из опасной зоны. Гандикап от нее составляет 7 зачетных баллов.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Унион» уступил «Штутгарту» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Берлинцы не побеждали в 3 своих последних поединках. Да и вообще, «Униону» крайне сложно было бороться на несколько фронтов.

Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: До последней неудачной серии берлинцы выиграли два матча кряду. Причем обе те победы вышли минимальными.

Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Унион» 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Униону» нужно срочно брать очки, дабы обезопасить себя от вылета.

«Вердер»

Турнирное положение: «Вердер» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Вердер» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 39 мячей в 25 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Вердер» уступил дортмундцам со счетом 1:2.

Причем эта коллизия стала для команды второй подряд. До того «Вердер» досадным образом уступил «Хоффенхайму» (1:2).

Бременцы не побеждают уже 3 матча кряду. Да и вообще, в игровом механизме «музыкантов» явно что-то расстроилось.

Не сыграют: Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» явно не преуспевает. Команда постепенно отдаляется от еврокубковых мест.

Имея достаточно качественный подбор игроков, бременцы все никак не найдут свою игру. Да и отставание от топ-6 составляет 10 очков.

Плюс ко всему, «Вердер» явно не преуспевает в плане реализации. В 25 матчах забито лишь 34 мяча в ворота соперников.

Наверняка бременцы будут стремиться разжиться очками. «Вердер» способен выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 3 своих последних матчах

«Унион» не забивал в 2 своих последних матчах

в матче первого круга победили «музыканты» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.68