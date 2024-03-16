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    «Унион» — «Вердер». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Бундеслига, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Вердер»
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    Марвин Дукш
    В рамках 26-го тура чемпионата Германии 16 марта пройдет матч «Унион» — «Вердер». Начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Марта 2024 года
    Унион
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    •  Унион 17:30 Вердер Вердер
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    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне борется за выживание в Бундеслиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Унион» только не так давно выбрался из опасной зоны. Гандикап от нее составляет 7 зачетных баллов.

    Унион — Вердер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Унион» уступил «Штутгарту» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Берлинцы не побеждали в 3 своих последних поединках. Да и вообще, «Униону» крайне сложно было бороться на несколько фронтов.

    Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: До последней неудачной серии берлинцы выиграли два матча кряду. Причем обе те победы вышли минимальными.

    Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Унион» 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Униону» нужно срочно брать очки, дабы обезопасить себя от вылета.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вердер» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 39 мячей в 25 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Вердер» уступил дортмундцам со счетом 1:2.

    Причем эта коллизия стала для команды второй подряд. До того «Вердер» досадным образом уступил «Хоффенхайму» (1:2).

    Бременцы не побеждают уже 3 матча кряду. Да и вообще, в игровом механизме «музыкантов» явно что-то расстроилось.

    Не сыграют: Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» явно не преуспевает. Команда постепенно отдаляется от еврокубковых мест.

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    Имея достаточно качественный подбор игроков, бременцы все никак не найдут свою игру. Да и отставание от топ-6 составляет 10 очков.

    Плюс ко всему, «Вердер» явно не преуспевает в плане реализации. В 25 матчах забито лишь 34 мяча в ворота соперников.

    Наверняка бременцы будут стремиться разжиться очками. «Вердер» способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Унион» не забивал в 2 своих последних матчах

    • в матче первого круга победили «музыканты» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.

    Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

    И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.68

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    Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Вердер» с коэффициентом 2.07. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое шоу!
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