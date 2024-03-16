«Унион»
Турнирное положение: «Унион» в нынешнем сезоне борется за выживание в Бундеслиге. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Унион» только не так давно выбрался из опасной зоны. Гандикап от нее составляет 7 зачетных баллов.
Унион — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Унион» уступил «Штутгарту» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Берлинцы не побеждали в 3 своих последних поединках. Да и вообще, «Униону» крайне сложно было бороться на несколько фронтов.
Не сыграют: Яник Хаберер — травмирован. Андрас Шафер — дисквалифицирован.
Состояние команды: До последней неудачной серии берлинцы выиграли два матча кряду. Причем обе те победы вышли минимальными.
Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Унион» 4 раза при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Униону» нужно срочно брать очки, дабы обезопасить себя от вылета.
«Вердер»
Турнирное положение: «Вердер» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Вердер» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и пропускает команда частенько: 39 мячей в 25 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Вердер» уступил дортмундцам со счетом 1:2.
Причем эта коллизия стала для команды второй подряд. До того «Вердер» досадным образом уступил «Хоффенхайму» (1:2).
Бременцы не побеждают уже 3 матча кряду. Да и вообще, в игровом механизме «музыкантов» явно что-то расстроилось.
Не сыграют: Марко Фридль, Никлас Штарк — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» явно не преуспевает. Команда постепенно отдаляется от еврокубковых мест.
Имея достаточно качественный подбор игроков, бременцы все никак не найдут свою игру. Да и отставание от топ-6 составляет 10 очков.
Плюс ко всему, «Вердер» явно не преуспевает в плане реализации. В 25 матчах забито лишь 34 мяча в ворота соперников.
Наверняка бременцы будут стремиться разжиться очками. «Вердер» способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Обе команды не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Унион» не забивал в 2 своих последних матчах
- в матче первого круга победили «музыканты» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.88.
- 2.35Реал Сосьедад — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Тулуза — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Кельн — Лейпциг: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.
И те, и другие не блещут надежностью собственных тылов, так что может ожидать высокой общей результативности.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.68