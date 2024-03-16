«Мальорка» — «Гранада»: счет матча 1:0, обзор гола

одолела(1:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 85-й минуте. Защитник «Мальорки» Антонио Раильо выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника после подачи углового и поразил ворота «Гранады».

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Гранада 1:0 Гол: 1:0 Антонио Раильо (85') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Гонсалес, Матия Настасич, Антонио Раильо, Хосе Копете (Мануэль Морланес, 46'), Антонио Латорре (Коста Хауме, 82'), Антонио Санчес (Неманья Радоньич, 59'), Омар Маскарель, Дани Родригес (Серхи Дардер, 82'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 68'), Ведат Мурики Гранада: Карлос Нева (Theodor Corbeanu, 90'), Игнаси Микель, Камиль Пёнтковски, Факундо Пельистри, Камиль Юзвяк (Антонио Пуэртас, 84'), Херард Гумбау, Гонсало Вильяр (Мартин Онгла, 72'), Мюрто Узуни (Matias Arezo, 72'), Лукас Бое, Bruno Mendez (Рикард Санчес, 84'), Augusto Batalla Предупреждения: Кайл Ларин (23'), Матия Настасич (41')

После этого матча «Мальорка» занимает 14-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе. «Гранада» — на 19-й позиции (14 баллов).