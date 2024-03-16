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    Энрике: Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал об амбициях команды перед четвертьфиналом Лиги чемпионов, в котором команда сыграет против «Барселоны».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мне всё равно, фавориты мы или нет. Я передал свою уверенность команде, и я думаю, что мы будем лучше, учитывая опыт игроков в этом соревновании. Мы хотим, чтобы наши болельщики могли гордиться нами.

    Если кто-то нас обыграет, мы снимем перед ним шляпу. Я могу завтра выпустить на поле кого угодно, они будут готовы, и это наше лучшее преимущество.

    Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью. Не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем мы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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