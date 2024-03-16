Энрике: Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью

Главный тренеррассказал об амбициях команды перед четвертьфиналом Лиги чемпионов, в котором команда сыграет против

«Мне всё равно, фавориты мы или нет. Я передал свою уверенность команде, и я думаю, что мы будем лучше, учитывая опыт игроков в этом соревновании. Мы хотим, чтобы наши болельщики могли гордиться нами.

Если кто-то нас обыграет, мы снимем перед ним шляпу. Я могу завтра выпустить на поле кого угодно, они будут готовы, и это наше лучшее преимущество.

Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью. Не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем мы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ прошел «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 4:1. Первый матч 1/4 финала парижане сыграют против «Барселоны» 10-го апреля, а ответная игра состоится 16-го числа.