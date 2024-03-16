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    Энрике о результатах жеребьевки: Барселона — особенное место для меня

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о предстоящих матчах с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я очень счастлив. Такое чувство, что возвращаюсь домой на Рождество. Мы едем в Испанию, и в Барселону, несомненно являющуюся особенным местом для меня.

    ПСЖ и "Барселона" — две команды, с которыми я через многое прошёл. Это очень красиво и очень болезненно. Мне было там очень хорошо», — приводит слова Энрике Sport.es.

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