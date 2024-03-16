Энрике о результатах жеребьевки: Барселона — особенное место для меня

Главный тренервысказался о предстоящих матчах св рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я очень счастлив. Такое чувство, что возвращаюсь домой на Рождество. Мы едем в Испанию, и в Барселону, несомненно являющуюся особенным местом для меня.

ПСЖ и "Барселона" — две команды, с которыми я через многое прошёл. Это очень красиво и очень болезненно. Мне было там очень хорошо», — приводит слова Энрике Sport.es.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ прошел «Реал Сосьедад» с общим счетом 4:1. Первый матч между парижанами и «Барселоной» состоится 10-го апреля в Париже, а 16-го числа в Барселоне.