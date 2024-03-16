Дивеева нет на на тренировках сборной России перед матчами с Сербией и Парагваем

Защитник московского ЦСКАне участвует в тренировках сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс‑служба армейцев.

При этом форвард Федор Чалов и полузащитник Иван Обляков уже находятся в расположении национальной команды.

«Федя Чалов и Ваня Обляков начали подготовку к матчам против Сербии и Парагвая в расположении сборной России. Игорь Дивеев, также вызванный в состав сборной, на данный момент проходит лечение в расположении клуба», — говорится в сообщении красно-синих.

Дивеев был включён в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор. Но во вторник защитник прихрамывал на правую ногу после замены в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Сборная России 21 марта сыграет против Сербии, а 25 марта сразится с Парагваем.