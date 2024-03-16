Последний матч: «Бавария» — «Дармштадт 98» 8:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дармштадт 98» — «Бавария». Коэффициент ставки — 2.12.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «Бавария»).
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