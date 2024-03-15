Источник: Тудор возглавит «Лацио»

Стало известно, кто возглавит римский «Лацио» в ближайшее время.

По данным авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки ди Марцио, на пост главного тренера «орлов» будет назначен хорватский специалист Игор Тудор.

Он сменит там Маурицио Сарии, который подал в отставку. Тудор заключит контракт с «Лацио» на 1,5 года с возможностью продления еще на год в случае успешных результатов. Планируется, что вступит он в свою должность после матча с «Фрозиноне».

Календарь и таблица Серии А

Игор Тудор — известный в прошлом игрок и тренер, он работал с «Удинезе», «Вероной», «Марселем».