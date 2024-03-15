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    «Рома» и «Ливерпуль» сыграют в 1/4 финала Лиги Европы

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    Завершились еще два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Рома» в гостях встречалась с «Брайтоном». Итальянский клуб уступил со счетом 0:1.

    Единственный гол забил Дэнни Уэлбек.

    Дальше прошла «Рома», которая в первой игре победила со счетом 4:0.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Брайтон энд Хоув Альбион — Рома 1:0
    Гол: 1:0 Дэнни Уэлбек (37') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Эван Фергюсон, 61'), Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан (Igor Julio, 61'), Адам Лаллана (Факундо Буонанотте, 53'), Паскаль Грос, Билли Гилмор (Карлос Балеба, 85'), Саймон Адингра, Дэнни Уэлбек, Julio Enciso (Ансумане Фати, 53') Рома: Миле Свилар, Леонардо Спинаццола, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Зеки Челик, Никола Залевский (Диего Льоренте, 73'), Лоренцо Пеллегрини, Бриан Кристанте, Эдоардо Бове, Сердар Азмун (Жоао Кошта, 90'), Томмазо Бальданци (Уссем Ауа, 83') Предупреждения: Джанлука Манчини (13'), Даниэле Де Росси (24'), Тарик Лампти (31'), Эван Н'Дика (36'), Первис Эступинан (40'), Лоренцо Пеллегрини (40'), Миле Свилар (45 + 1'), Диего Льоренте (86')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Ливерпуль» на своем поле играл со «Спартой». Подопечные Юргена Клоппа разгромили соперника 6:1.

    У победителей Коди Гакпо оформил дубль. Также отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк, Мохамед Салах и Доминик Собослаи.

    В 1/4 финала сыграет «Ливерпуль». В первой встрече красные выиграли в Праге со счетом 5:1.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Ливерпуль — Спарта П 6:1
    Голы: 1:0 Дарвин Нуньес (7'), 2:0 Bobby Clark (8'), 3:0 Мохамед Салах (10'), 4:0 Коди Матес Гакпо (14'), 4:1 Велько Бирманчевич (42'), 5:1 Доминик Собослаи (48'), 6:1 Коди Матес Гакпо (55') Предупреждения: Джарелл Куанса (65'), Jurgen Klopp (65')
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