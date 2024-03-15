начнут матч в 23:00 в Ла Лиге, 15.03.2024.

Последний матч: «Кадис» — «Реал Сосьедад» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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