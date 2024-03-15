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    Стала известна сумма, которую ПСЖ готов заплатить за трансфер Рашфорда

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    Руководство ПСЖ попытается приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в летнее трансферное окно.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Как сообщает AS, боссы парижан готовы заплатить 80 млн. евро за переход англичанина. Напомним, что ПСЖ уже пытался заключить сделку с «красными дьяволами» еще в 2022-м году.

    Действующий контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2028-го года. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

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