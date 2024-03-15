Стала известна сумма, которую ПСЖ готов заплатить за трансфер Рашфорда

Руководствопопытается приобрести нападающегов летнее трансферное окно.

Как сообщает AS, боссы парижан готовы заплатить 80 млн. евро за переход англичанина. Напомним, что ПСЖ уже пытался заключить сделку с «красными дьяволами» еще в 2022-м году.

Действующий контракт Рашфорда с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2028-го года. В нынешнем сезоне форвард провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой ПСЖ сыграет против «Барселоны». Первый матч состоится 9-го апреля в Париже, а ответная игра 16-го числа в Барселоне.