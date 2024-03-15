Экс-тренер «Барселоны» мог возглавить «Спартак»

Несколько лет назад главным тренероммог стать испанец. Об этом рассказал бывший генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Сетьен мог возглавить «Спартак» в середине сезона-2020/2021.

«После матча с "Зенитом" Тедеско неожиданно заявил на пресс-конференции, что не будет летом продлевать контракт. Все шло к тому, что уже в декабре с немцем попрощаемся, а "Спартак" возглавит Кике Сетьен. Тот самый, что полгода тренировал "Барселону".

Сетьена лоббировал Попов, его креатура. Федун уже практически принял решение в пользу Сетьена. Но в последний момент у Заремы возникли сомнения. Я обсуждал это с ней, потом с Поповым. На вопрос о гарантиях успеха при назначении испанца Дима отвечал: "50 процентов, не более".

Я бы еще понял, если бы Попов давал процентов 70 или 80. Но он повторял: "Больше 50 гарантировать не могу. Если у Кике не получится, уйду вместе с ним".

Говорю: "Ну и кому станет легче? Мы потеряем тренера и спортивного директора, придется начинать с нуля... Давай сразу примем взвешенное решение". Однако переубедить Попова не удалось.

Дважды я поднимал этот вопрос перед Федуном — тщетно. Все изменилось после третьей встречи. Леонид Арнольдович собрал совет директоров, стали голосовать — Тедеско или Сетьен.

Доменико — классный тренер, ему очень нравилось в "Спартаке". Контракт же отказывался продлевать по семейным обстоятельствам. Его супруга и маленький ребенок жили в Германии, он их почти не видел, поскольку границы из-за ковида закрылись.

А на другой чаше весов — Сетьен. Который еще неизвестно как сработает. Никто гарантий не дает, в том числе спортивный директор, предлагающий эту кандидатуру. Я высказал свои аргументы. Федун подумал-подумал и произнес: "Хорошо. Оставляем Тедеско". Более того, мы договорились, что в конце сезона красиво проводим Доменико — вне зависимости от результата», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».