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    Гвардиола о предстоящих матчах с «Реалом»: Это похоже на традицию — три года подряд играть с королями турнира

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «горожане» сыграют против «Реала».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это похоже на традицию — три года подряд играть с королями турнира! Надеюсь, мы прибудем туда в хороший момент», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

    Напомним, что в сезоне 2021/2022 «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов. Год спустя «горожане» на той же стадии турнир взяли реванш у «сливочных», а затем выиграли Лигу чемпионов.

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    • Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами пройдут 9-го апреля в Мадриде. Ответная игра состоится 16-го числа в Манчестере.

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