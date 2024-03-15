Гвардиола о предстоящих матчах с «Реалом»: Это похоже на традицию — три года подряд играть с королями турнира

Главный тренервысказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «горожане» сыграют против

«Это похоже на традицию — три года подряд играть с королями турнира! Надеюсь, мы прибудем туда в хороший момент», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в сезоне 2021/2022 «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов. Год спустя «горожане» на той же стадии турнир взяли реванш у «сливочных», а затем выиграли Лигу чемпионов.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами пройдут 9-го апреля в Мадриде. Ответная игра состоится 16-го числа в Манчестере.