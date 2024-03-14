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    Рикельме о серии пенальти с «Интером»: Облак спас мою задницу

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    Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме поблагодарил голкипера команды Яна Облака после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, 3:2 по пен.).

    Родриго Рикельме
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    Родриго Рикельме

    «Я поблагодарил его (Облака), потому что он спас мою задницу. Такие моменты надо забивать, и теперь я буду их тренировать — промахиваться нельзя», — сказал Рикельме Marca.

    Напомним, что в дополнительное время матча полузащитник «Атлетико» не реализовал голевой момент, пробив выше ворот. В серии пенальти голкипер «матрасников» Облак отразил 2 одиннадцатиметровых удара.

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    • По сумме 2-х встреч (0:1 и 2:1, 3:2 по пен.) «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Помимо «матрасников», в 1/4 финала турнира пробились «Боруссия» Д, «Реал», «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

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