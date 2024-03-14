Рикельме о серии пенальти с «Интером»: Облак спас мою задницу

Полузащитникпоблагодарил голкипера командыпосле победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с(2:1, 3:2 по пен.).

«Я поблагодарил его (Облака), потому что он спас мою задницу. Такие моменты надо забивать, и теперь я буду их тренировать — промахиваться нельзя», — сказал Рикельме Marca.

Напомним, что в дополнительное время матча полузащитник «Атлетико» не реализовал голевой момент, пробив выше ворот. В серии пенальти голкипер «матрасников» Облак отразил 2 одиннадцатиметровых удара.

По сумме 2-х встреч (0:1 и 2:1, 3:2 по пен.) «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Помимо «матрасников», в 1/4 финала турнира пробились «Боруссия» Д, «Реал», «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».