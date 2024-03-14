«Атлетико» — «Интер»: счет матча 2:1, обзор голов

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
На гол Федерико Димарко хозяева ответили точными ударами Антуана Гризманна и Мемфиса Депая.
Первая игра в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера», поэтому все решилось в серии пенальти, где удачливее и точнее оказались футболисты «Атлетико».
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
Атлетико — Интер 2:1
Голы: 0:1 Федерико Димарко (33'), 1:1 Антуан Гризманн (35'), 2:1 Мемфис Депай (87'), 1:1 Мемфис Депай (пенальти) (118'), 1:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (118'), 2:1 Родриго Рикельме (пенальти) (118'), 3:2 Анхель Корреа (пенальти) (118'), 3:2 Франческо Ачерби (пенальти) (118') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Науэль Молина (Пабло Барриос, 79'), Аксель Витсель, Маркос Льоренте (Сесар Аспиликуэта, 98'), Коке, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 71'), Самуэл Лино, Антуан Гризманн (Сауль Ньигес, 106'), Альваро Мората (Мемфис Депай, 79') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Янн Биссекк, 84'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 73'), Алессандро Бастони (Франческо Ачерби, 73'), Стефан де Врей, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Дави Классен, 111'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Давиде Фраттези, 84'), Лаутаро Мартинес, Марку Тюрам (Алексис Санчес, 103') Предупреждения: Марио Эрмосо (41'), Коке (90'), Хакан Чалханоглу (104'), Франческо Ачерби (105 + 2'), Янн Биссекк (118')
Таким образом, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Атлетико». Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта.