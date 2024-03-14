начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги конференций, 14.03.2024.

Последний матч: «Штурм» — «Лилль» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «Штурм». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лилль»).

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