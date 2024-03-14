В рамках 1/8 финала Лиги конференций 14 марта пройдет матч «Лилль» — «Штурм». Начало — в 23:00. «Лилль» — «Штурм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение

: «Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, заняв 1 место в своей группе. Французский коллектив набрал 14 очков и опередил в таблице «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик».

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала против «Штурма» французский клуб добился крупной победы со счётом 3:0. В составе победителей дублем отметился канадский форвард Хонатан Дэвид, ещё один мяч на свой счёт записал Эдон Жегрова из Косово.

В 25-м туре чемпионата Франции «Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» (2:2).

Не сыграет: Илич, Мирамон, Мораиш, Умтити, Унас и Фернандеш пропустят игру из-за травм. Дисквалифицированных на матч нет

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» расположился на 4 месте, набрав 42 очка, от лидера — ПСЖ отставание составляет 14 пунктов.

«Штурм»

Турнирное положение: В осенней части еврокубков «Штурм» играл в Лиге Европы. По итогам группового этапа австрийцы финишировали на 3 месте, набрав лишь 4 очка. Коллектив из Австрии обошел в турнирной таблице польский «Ракув», у которого также было 4 пункта в активе. Ну а пропустили австрийцы вперед себя «Спортинг» и «Аталанту».

Последние матчи: «Штурм» провел матч 22 тура чемпионата Австрии. В рамках минувшего игрового дня команда обменялась голами с командой «Хартберг» (1:1).

Не сыграют: Вратарь Кьелль Схерпен травмировал колена, а еще в лазарете команды из-за травмы находятся Хавьер Серрано и Александр Боркович, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Австрии «Штурм» расположился на 2 месте, набрав 46 очков. От лидера — «Зальцбурга» составляет 4 балла.

В 1/16 финала Лиги конференций «Штурм» переиграл «Слован» из Братиславы (4:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

Статистика для ставок

«Лилль» разгромил «Штурм» со счётом 3:0

Беспроигрышная серия «Лилля» составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа «Штурма» — в 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.98 соответственно.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, стоит ожидать яркого футбола. Игры с участием «Штурма» и «Лилля» чаще всего завершаются с 2-3 забитыми голами.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.98.