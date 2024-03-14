Последний матч: «Бенфика» — «Глазго Рейнджерс» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Глазго Рейнджерс» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 1.90.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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