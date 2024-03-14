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    Пройдет ли «Рейнджерс» «Бенфику»?

    «Рейнджерс» — «Бенфика». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Бенфика»
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    «Бенфика» — фаворит матча
    Матч «Рейнджерс» — «Бенфика» пройдет 14 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Рейнджерс» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 14 Марта 2024 года
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    «Рейнджерс»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде против «Бенфики» «Рейнджерс» увез домой ничью со счетом 2:2.

    Таким образом, для выхода в четвертьфинал турнира клубу из Глазго нужна любая победа даже с минимальной разницей мячей, что проще сделать на своем поле.

    Глазго Рейнджерс — Бенфика: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем поединке «Джерс» выиграли в рамках четвертьфинала Кубка Шотландии. На выезде они обыграли «Хиберниан» (2:0).

    Данный результат стал вторым в мини-серии без поражений в разных турнирах. В предыдущем поединке коллектив сыграл вничью как раз против нынешнего соперника в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Кортес, Кантвелл, Матондо, Сима, Дауэлл, Данило, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних 14 матчах во всех турнирах «Рейнджерс» одержал 11 побед при двух ничьих и одном поражении.

    Благодаря таким результатам клуб не только поднялся на первое место в шотландском первенстве, вышел в полуфинал национального кубка, а теперь имеет неплохие шансы на четвертьфинал еврокубка.

    Сима — самый результативный игрок коллектива, забив трижды в этой кампании Лиги Европы. В Премьер-лиге Джеймс Таверньер остается лучшим бомбардиром «Джерс» с 14 голами, что позволяет ему быть вторым в списке снайперов ШПЛ.

    «Бенфика»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Бенфика» на своем поле не смогла выиграть, сыграв вничью со счетом 2:2.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира португальскому клубу теперь нужно обязательно выигрывать на выезде, что будет непросто на выезде.

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    • Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства на своем поле одержал победу над «Эшторилом» (3:1).

    Тем самым команда прекратила свою безвыигрышную серию в три поединка в разных турнирах. Перед этим она дважды проиграла и сыграла вничью.

    Не сыграют: Хуан Бернат — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В четырех последних матчах во всех турнирах «Бенфика» одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

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    Из-за таких результатов коллектив не только рискует вылететь из Лиги Европы, но также потерял лидерство в чемпионате страны и может не выйти в финал Кубка Португалии из-за поражения в перой игре «Спортингу» (1:2) в гостях.

    Анхель Ди Мария — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами. В чемпионате страны больше всех в клубе забил Рафа — 12 забитых мячей, что позволяет ему быть пятым снайпером в Португалии.

    Статистика для ставок

    • только шести из семи последних матчей «Рейнджерс» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Рейнджерс» забивали оба соперника

    • в трех из четырех последних матчей «Бенфика» одержала лишь одну победу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.70, победа «Рейнджерс» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в данных поединках было забито больше 2,5 голов.

    В трех из четырех последних матчей гостей также забивали оба соперника и было больше 2,5 голов.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в 13 из 14 последних матчей хозяева не проиграли при тотал больше 2,5 голов в 10 из них.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграет в основное время при тотал больше 2,5 голов за 3.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Бенфика» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Рейнджерс» «Бенфику»?
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