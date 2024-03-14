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    «Борнмут», уступая по ходу матча 0:3, вырвал победу у «Лутона»

    «Борнмут» — «Лутон»: счет матча 4:3, обзор голов

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    В перенесенном матче 17-го тура «Борнмут» в родных стенах переиграл «Лутон Таун» со счетом 4:3.

    «Борнмут»
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    «Борнмут»

    Победа хозяев получилась волевой, поскольку они проигрывали 0:3 после первого тайм — мячи забили Тахит Чонг, Чидози Огбене и Росс Баркли.

    Доминик Соланке, Илья Забарный и Антуан Семеньо (дубль) отличились голами во втором тайме в составе «Борнмута».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Лутон Таун 4:3
    Голы: 0:1 Тахит Чон (9'), 0:2 Чидози Огбене (31'), 0:3 Росс Баркли (45 + 1'), 1:3 Доминик Соланке (50'), 2:3 Илья Забарный (62'), 3:3 Энтойн Семеньо (64'), 4:3 Энтойн Семеньо (83') Борнмут: Нето, Адам Смит (Тайлер Адамс, 71'), Илья Забарный, Крис Мепэм, Данго Уаттара, Райан Кристи (Джеймс Хилл, 90'), Льюис Кук, Энтойн Семеньо, Луис Синистерра (Маркус Таверньер, 46'), Доминик Соланке (Филип Биллинг, 90'), Alex Scott (Enes Ünal, 46') Лутон Таун: Томас Камински, Исса Каборе, Теден Менжи, Рис Бурк, Чидози Огбене (Эндрос Таунсенд, 88'), Росс Баркли (Люк Берри, 88'), Карлтон Моррис, Тахит Чон (Кали Вудроу, 73'), Jordan Clark, Alfie Doughty, Daiki Hashioka (Pelly Ruddock Mpanzu, 68') Предупреждения: Jordan Clark (30'), Чидози Огбене (66'), Адам Смит (69')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Борнмут» (35 очков) занимает 13-е место в АПЛ. «Лутон» (21) остался на 18-й строчке в турнирной таблице.

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