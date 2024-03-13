Клопп: Мы хотим показать лучший футбол. Именно так мы всегда определяем состав

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Мы хотим показать лучший футбол. Именно так мы всегда определяем состав. В данный момент я не могу сказать вам, что бы я сделал, даже если бы захотел. Вчера у нас было несколько игроков, которым требовался дополнительный день. Посмотрим, как они будут чувствовать себя сегодня.

Идея состава будет заключаться в том, чтобы провести лучший матч. Приходится игнорировать результатпервого матча. Нам нужно сохранять ритм и продолжать идти вперед. Не думайте о следующей игре в воскресенье, даже если это будет Манчестер Юнайтед», — приводит слова Юргена Клоппа Liverpool Echo.

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ливерпуля»