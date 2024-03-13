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    Клопп: Мы хотим показать лучший футбол. Именно так мы всегда определяем состав

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против «Спарты» в Лиге Европы.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы хотим показать лучший футбол. Именно так мы всегда определяем состав. В данный момент я не могу сказать вам, что бы я сделал, даже если бы захотел. Вчера у нас было несколько игроков, которым требовался дополнительный день. Посмотрим, как они будут чувствовать себя сегодня.

    Идея состава будет заключаться в том, чтобы провести лучший матч. Приходится игнорировать результатпервого матча. Нам нужно сохранять ритм и продолжать идти вперед. Не думайте о следующей игре в воскресенье, даже если это будет Манчестер Юнайтед», — приводит слова Юргена Клоппа Liverpool Echo.

    Первая игра 1/8 финала Лиги Европы завершилась со счетом 5:1 в пользу «Ливерпуля»

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