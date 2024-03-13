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    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Белоус: Галицкому в «Краснодаре» нужен ручной тренер

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    Известный футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

    «Команда большую часть чемпионата лидировала, в этом, безусловно, заслуга Ивича. Но что произошло потом, почему не удался рестарт? Конечно, можно говорить о том, что могли выиграть у "Рубина", была быть другая ситуация в таблице.

    Надо понимать, что президент Сергей Галицкий максимально вовлечен в управление клуба. С одной стороны, это хорошо, с другой — может помешать и стать очень большой проблемой для нового главного тренера.

    При таком руководстве нужен гибкий, ручной тренер, но жесткий в плане руководства футболистами, а такое маловероятно. Так что "Краснодар" на какое‑то время выбыл из гонки за чемпионство, большинство уже списали "Краснодар".

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    • Надо понимать, что Мусаев, Талалаев и Сторожук не выигрывали чемпионство, а наверняка перед "Краснодаром" в ближайшее время будут стоять высочайшие задачи.

    Сегодня основу "Краснодару" составляют иностранные игроки, как с ними справятся Мусаев или Сторожук? У них не хватит опыта и возможностей ими управлять. Мы помним приглашение Красножана в "Анжи", когда он оказался неготовым физруком.

    Назначение нового тренера будет зависеть от Галицкого, но мне кажется, что с увольнением Ивича поторопились, надо было дать ему доработать до конца сезона, после чего разобрать все неудачные действия», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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