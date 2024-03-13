Белоус: Галицкому в «Краснодаре» нужен ручной тренер

Известный футбольный функционерпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Команда большую часть чемпионата лидировала, в этом, безусловно, заслуга Ивича. Но что произошло потом, почему не удался рестарт? Конечно, можно говорить о том, что могли выиграть у "Рубина", была быть другая ситуация в таблице.

Надо понимать, что президент Сергей Галицкий максимально вовлечен в управление клуба. С одной стороны, это хорошо, с другой — может помешать и стать очень большой проблемой для нового главного тренера.

При таком руководстве нужен гибкий, ручной тренер, но жесткий в плане руководства футболистами, а такое маловероятно. Так что "Краснодар" на какое‑то время выбыл из гонки за чемпионство, большинство уже списали "Краснодар".

Надо понимать, что Мусаев, Талалаев и Сторожук не выигрывали чемпионство, а наверняка перед "Краснодаром" в ближайшее время будут стоять высочайшие задачи.

Сегодня основу "Краснодару" составляют иностранные игроки, как с ними справятся Мусаев или Сторожук? У них не хватит опыта и возможностей ими управлять. Мы помним приглашение Красножана в "Анжи", когда он оказался неготовым физруком.

Назначение нового тренера будет зависеть от Галицкого, но мне кажется, что с увольнением Ивича поторопились, надо было дать ему доработать до конца сезона, после чего разобрать все неудачные действия», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.