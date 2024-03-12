Стало известно, кто уговаривает «Спартак» назначить Ивича главным тренером

Группа агентов лоббирует назначениена пост главного тренера сообщает «Спорт-Экспресс».

Ивич в настоящее время возглавляет «Краснодар». Команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

Источник отмечает, что агентская группа Тимура Гурцкая пытается убедить руководство «Спартака» и «Краснодара» в необходимости назначения Владимира Ивича на должность главного тренера красно-белых, а Николая Писарева — на место серба у «быков».

При этом менеджмент «Спартака» не рассматривает кандидатуру балканца.

По данным журналиста Ивана Карпова, сумма компенсации, которую должен выплатить какой-либо клуб за Ивича, составляет 900 тысяч евро.

Неустойка самому сербу при досрочном расторжении контракта (действует до конца декабря 2024 года) составляет 1,5 миллиона евро.

Напомним, сообщалось, что новым тренером «Спартака» может стать португалец Артур Жорже.