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    «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за Жорже

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    Артур Жорже из «Браги» может стать новым главным тренером «Спартака».

    Артур Жорже
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    Артур Жорже

    По информации португальского издания A Bola, «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за 52-летнего специалиста.

    В этом вопросе все зависит от президента «Браги» Антониу Салвадора, который на данный момент против смены тренера перед заключительным отрезком сезона.

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    • Жорже возглавляет «Брагу» с 2022 года. В этом сезоне команда под его руководством выиграла Кубок португальской лиги.

    Напомним, «Спартак» начал поиск нового тренера после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

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