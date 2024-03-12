«Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за Жорже

из «Браги» может стать новым главным тренером

По информации португальского издания A Bola, «Спартак» готов выплатить «Браге» компенсацию за 52-летнего специалиста.

В этом вопросе все зависит от президента «Браги» Антониу Салвадора, который на данный момент против смены тренера перед заключительным отрезком сезона.

Жорже возглавляет «Брагу» с 2022 года. В этом сезоне команда под его руководством выиграла Кубок португальской лиги.

Напомним, «Спартак» начал поиск нового тренера после поражения от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.