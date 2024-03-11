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    Умяров: «Спартак» не настроился на матч с «Факелом»

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    Хавбек «Спартака» Наиль Умяров высказался о поражении клуба в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    «В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к "Факелу". Для футболиста "Спартака" никакого настроя на "Зенит" не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после "Зенита", когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как "Факел". Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать.

    На сборах мы готовились не только к "Зениту". Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров «Чемпионату».

    «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.

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