Умяров: «Спартак» не настроился на матч с «Факелом»

Хавбек «Спартака»высказался о поражении клуба в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

«В любом случае мы обсуждали возможность недонастроя и готовились к "Факелу". Для футболиста "Спартака" никакого настроя на "Зенит" не надо — это всё внутри. Самое тяжёлое после "Зенита", когда ты отдал все эмоции и силы — настроиться на такие команды, как "Факел". Вчера, как показал результат, не получилось этого сделать.

На сборах мы готовились не только к "Зениту". Тут уже получилось так, как получилось», — сказал Умяров «Чемпионату».

«Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место.