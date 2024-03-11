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    Торпедо — Тюмень: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2024 в 19:30 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Торпедо — Тюмень

    Футбол ФНЛ — Первая лига Торпедо Тюмень Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 19:30 11.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Тюмень в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

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    Последний матч: «Тюмень» — «Торпедо» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торпедо» — «Тюмень». Коэффициент ставки — 1.77.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тюмень»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Тюмень.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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