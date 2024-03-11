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    Пименов: «Краснодар» не готов физически

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    Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о результатах «Краснодара» после возобновления сезона-2023/24.

    «Краснодар»
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    «Краснодар»

    В минувшие выходные команда Владимира Ивича уступила «Ростову» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

    «Клуб из Краснодара уже много потерял этой весной. "Зенит" включился и уже занял первую строчку. Команда Ивича не готова физически, хотя возможно, что это только на первые несколько туров. Буду внимательно следить за краснодарцами», — сказал Пименов «Чемпионату».

    После 20 туров РПЛ «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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