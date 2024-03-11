Пименов: «Краснодар» не готов физически

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо»высказался о результатах «Краснодара» после возобновления сезона-2023/24.

В минувшие выходные команда Владимира Ивича уступила «Ростову» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Клуб из Краснодара уже много потерял этой весной. "Зенит" включился и уже занял первую строчку. Команда Ивича не готова физически, хотя возможно, что это только на первые несколько туров. Буду внимательно следить за краснодарцами», — сказал Пименов «Чемпионату».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.