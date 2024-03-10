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    Смотреть онлайн Остин — Сент-Луис Сити 10.03.2024 в 04:30

    10.03.2024 в 04:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Остин — Сент-Луис Сити

    Футбол MLS
    Остин и Сент-Луис Сити начнут матч в 04:30 в американской футбольной лиге MLS, 10.03.2024.

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    Последний матч: «Сент-Луис Сити» — «Остин» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Остин»).

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