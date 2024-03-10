В 18:45 10.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.33 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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