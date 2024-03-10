«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях

Эксклюзивное интервью с двукратным обладателем Кубка России, выступавшим за «Байер», «Аякс» и «Твенте»