Черчесов о шансах «Динамо» на чемпионство в РПЛ: Потенциал для этого есть

Экс-тренер сборной Россиивысказался о шансахна чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Это говорит о том, что есть команда, которая может претендовать на определенные роли. Как они воспользуются своим шансом, это вопрос к ним. Потенциал для этого есть.

Я сам в "Динамо" работал. Правда, не на таком стадионе, как сейчас. Однако ВТБ дает такой баланс и фундамент, чтобы клуб ни о чем не думал и делал определенные шаги» — передает слова Черчесова Sport24.

После 20-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла. В следующем матче чемпионата России «бело-голубые» сыграют против «Ростова» 31-го марта.