Бруну Фернандеш побил рекорд ван Нистелроя в «Ман Юнайтед»

Полузащитникреализовал пенальти в матче 28-го тура АПЛ с(2:0).

Таким образом, португалец побил рекорд Руда ван Нистелроя по голам с пенальти за «красных дьяволов». Фернандеш забил 29-й гол за «Манчестер Юнайтед» с одиннадцатиметрового удара во всех турнирах (у ван Нистелроя — 28).

В нынешнем сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

После 28-и туров «красные дьяволы» занимают 6-е место в таблице чемпионата Англии с 47-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 3 балла.