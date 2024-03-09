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    Смотреть онлайн Жирона — Осасуна 09.03.2024 в 23:00

    09.03.2024 в 23:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Жирона — Осасуна

    Футбол Примера (Ла Лига) Жирона Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Жирона и Осасуна начнут матч в 23:00 в чемпионате Испании по футболу, 09.03.2024.

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    Последний матч: «Осасуна» — «Жирона» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Осасуна» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.36.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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