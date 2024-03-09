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    Ловчев: Мы знаем, что Промес не бандит, ему надо дать паспорт РФ

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    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможной экстрадиции нападающего красно-белых Квинси Промеса в Нидерланды.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Не может быть лучше или хуже (»Спартаку« без Промеса — прим.). Во все времена был лозунг "Своих не бросаем" — он далеко не спортивный. Это привязано не к "Спартаку", а ко всей России. Мы своих не бросаем, и президент наш об этом говорит.

    Промес до всей этой истории нигде, ни в каких сводках не был замечен. Более того, когда всем начали нам навязывать, что он занимается наркотой… А я внутрь туда не залезаю.

    Что, он стоит на рынке и торгует наркотиками?! Как я понял, Промес дал деньги родственнику и не спрашивал на что. У меня завтра родственник попросит и я, как зажиточный человек, должен ему помочь. А родственник Квинси пустил их в оборот наркоты.

    В итоге получилось, что Промес замешан в этом деле. Но тогда давайте так: получается, в этом деле замешана и наша страна, которая ему платит зарплату, замешан "Лукойл", платящий ему зарплату. Раз уж идти по этой стези.

    Промес для меня совершенно нормальный и простой человек. Он никак себя не запятнал в России. И, естественно, любому человеку надо помогать. Если он никого не убил или ничего такого не сделал. Такое может произойти с каждым.

    Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо. Мы не педерасты и не лесбиянки. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки.

    Поэтому Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать — значит, надо дать. Любому! Будь он не спартаковец, а любой другой человек. Все равно надо помогать. Надо обеспечивать защиту и давать юридическую помощь», — приводит слова Ловчева Sport24.

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    • Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

    Позже появилась информация, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. Ему также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

    Кроме того, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

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