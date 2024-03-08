Экс-гендиректор «Спартака»: Ситуация ближе к тому, что контракт с Промесом будет расторгнут

Бывший генеральный директор «Спартака»считает, что московский клуб расторгнет контракт с

«Сегодня ситуация становится для меня лично все более неприятной. По поводу заведенных уголовных дел мнения не меняю: появится решение суда — можно будет оценивать. Но теперь уже и поведение Квинси неприемлемо.

Был бы я в клубе — сделал бы все, чтобы Промес не расслабился и не забил на интересы "Спартака". Если бы не услышал — поставил вопрос о расторжении с ним контракта. Другого выхода нет. Все линии дозволенного уже за спиной.

Страна находится в сложной ситуации. Вы сами видите — в обществе запрос на скромность, кропотливую работу и готовность к самопожертвованию. Но никак не демонстрацию личного богатства и безмятежного времяпрепровождения.

При таком багаже, как у Промеса, спасение в будущем одно — гражданство РФ. Получит он его при таком поведении? Большой вопрос. Как и продление контракта со "Спартаком". Ситуация ближе к тому, что действующее соглашение будет расторгнуто и клуб потребует неустойку.

Знаю тонкости его контракта. Данная опция там прописана и юридически может быть применена. Просто "Спартак" относится к Квинси исключительно благосклонно. Но всякое терпение заканчивается — и, думаю, здесь оно на исходе.

Я только поддержу клуб, если он примет радикальное решение. Хочется верить, диалог "Спартака" с Квинси в принципе существует. Надеюсь на благополучный исход. Но пока ситуация с каждым днем сложнее и сложнее», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

Позже появилась информация, что Промес не будет приговорен к тюремному сроку — его накажут денежным штрафом. Ему также не грозит экстрадиция в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

Кроме того, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.